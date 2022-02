Konkurrent: Valievas tilstedeværelse er unfair

Konkurrenterne på isen er dog knap så begejstrede for Valievas tilstedeværelse.

Den 15-årige russiske skøjteløber Kamila Valieva ligger nummer et i den individuelle konkurrence ved vinter-OL i Beijing.

Svaret fra dopingprøven kom, dagen efter at russeren havde været med til at vinde guld i holdkonkurrencen i Beijing.

Valieva har været i centrum i en opsigtsvækkende dopingsag den seneste uge, efter hun tilbage i december afleverede en dopingprøve, der senere viste sig at være positiv.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) gav mandag Valieva lov til at fortsætte ved legene, men der er dog endnu ikke taget stilling til, om russerens resultater får lov til at tælle.

En tårefyldt Valieva stoppede ikke op og snakkede med pressen efter tirsdagens konkurrence. Hun havde det ifølge en russisk talsmand skidt.

- Vi besluttede os for at sende hende til den olympiske by så hurtigt som muligt, siger Konstantin Vybornov fra den russiske olympiske komité.

Den 27-årige britiske skøjteløber Natascha McKay er ligesom Alysa Liu og flere andre konkurrenter utilfreds.

- Det er åbenlyst ikke lige vilkår, og i enhver sport bør vilkårene være lige. Det mulighed får vi ikke her, siger McKay.