Anders Antonsen er dansk mester i badminton for fjerde gang i karrieren.

Det står klart, efter at der lørdag er blevet spillet fem finaler ved DM i badminton i Blue Water Dokken i Esbjerg.

Anders Antonsen stod i herresinglefinalen - den sidste af lørdagens finaler - over for Hans-Kristian Vittinghus. Her blev det til en relativt sikker sejr til 24-årige Antonsen, der vandt i to sæt med 21-12 og 21-11.