Dansk isdanser og partner skøjtede videre i sikker stil

Det står klart, efter at den rytmiske dans blev afviklet lørdag eftermiddag dansk tid. Her blev det dansk-canadiske par nummer 8 ud af 23 med en score på 78,54.

Den danskfødte kunstskøjteløber Nikolaj Sørensen og partneren Laurence Fournier Beaudry, der sammen stiller op under canadisk flag ved vinter-OL, er sikkert videre ved isdans-konkurrencen i Beijing.

Dermed er Nikolaj Sørensen og Laurence Fournier Beaudry, der også danner par privat, med til den fri dans natten til mandag dansk tid.

Kun tre par ud af de i alt 23 blev elimineret ved lørdagens rytmiske dans. 20 par er derfor med til den fri dans natten til mandag.

Bedst ved lørdagens rytmiske dans var det franske par Gabriella Papadakis og Guillaume Cizeron med en score på 90,83.

Et russisk par endte på andenpladsen, og et amerikansk par blev treer.

32-årige Nikolaj Sørensen er født i Danmark og er et produkt af det danske kunstskøjtemiljø. Han er dog blevet canadisk statsborger for at kunne stille op til OL med Laurence Fournier Beaudry.