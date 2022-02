Norske brødre med anstrengt forhold gik sammen på OL-podiet

Johannes Thingnes Bø var bagefter ellevild og afslørede, at han havde haft et anstrengt forhold til sin storebror, da de voksede op. De blev først tætte, efter at Tarjei Bø var flyttet hjemmefra.

- Jeg er så stolt. Jeg er mere stolt af ham, end jeg er over mig selv.

- Hans bronzemedalje er som guld for ham, siger Johannes Thingnes Bø ifølge Reuters.

Tarjei Bø, der i flere år har stået i skyggen af sin yngre bror, har aldrig tidligere vundet en individuel medalje til vinter-OL. To gange har han dog været en del af det guldvindende norske stafethold.

- Det betyder alt. Jeg var klar til at ændre alt i mit liv for at få den her, siger Tarjei Bø om bronzen.

- Det er det eneste, jeg har manglet. Jeg har arbejdet så hårdt for at få den - ikke kun i år, men de seneste fire år, siger den glade storebror.