IOC vil forbedre forhold for coronaisolerede atleter

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) lover at skabe bedre forhold til de atleter, der bliver isoleret i Beijing som følge af positive coronatest i forbindelse med vinter-OL.

Det sker efter hård kritik fra især det tyske hold, der har udtrykt stor utilfredshed over de forhold, som den kombinerede skiløber Eric Frenzel er blevet budt, efter at han blev testet positiv for virussen ved ankomsten til Kina.