Triatlet vinder første danske medalje ved ungdoms-OL

Sif Bendix Madsen blev nummer to i triatlon ved ungdoms-OL i Argentinas hovedstad, Buenos Aires, og har dermed hentet den første medalje til Danmark ved turneringen.

Den 17-årige triatlet tilbagelagde distancen på 500 meter svømning, 20 kilometer cykling og 5 kilometer løb i tiden 58 minutter og 56 sekunder.

- Jeg er bare mega glad og virkelig stolt over min præstation. Det gik super godt ude på ruten - faktisk bedre, end jeg havde turde forvente.

- Nu har jeg været i OL-byen et par dage, så det var rigtig fedt endelig at komme i konkurrence. Det er et race, jeg har set frem til, og så er det selvfølgelig bare endnu federe, at det ender med medalje, siger Sif Bendix Madsen i en pressemeddelelse.

Amber Schlebusch fra Sydafrika vandt løbet.

I alt deltager 12 danskere i ungdoms-OL. De danske atleter er mellem 15 og 18 år og stiller op i otte forskellige idrætsgrene.

Foruden Sif Bendix Madsen finder man på det danske hold blandt andre den 17-årige golfspiller Nicolai Højgaard. Han var for nylig med til at vinde VM i holdgolf for amatører.

Stephanie Grundsøe, der er dobbelt VM-sølvvinder i skydning for hold på seniorniveau, stiller ligeledes op. Det samme gør mountainbikerytteren Alexander Young, der i starten af september vandt VM-bronze for seniorhold.

Ungdoms-OL foregår over 12 dage frem til den 18. oktober med 32 idrætsgrene og 36 discipliner på programmet. I alt deltager 3998 atleter fra hele verden.

Ved det seneste ungdoms-OL i 2014 vandt Danmark fem medaljer, mens det i 2010 blev til tre medaljer.