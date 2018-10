MMA-kamp endte i kaos: Vinder risikerer at miste titel og præmie

Det kan få store konsekvenser for den den russiske kæmper Khabib Nurmagomedov, at han efter sejren søndag over den irske superstjerne i Mixed Martial Arts (MMA) Conor McGregor hoppede ud af ringen og gik amok mod irerens lejr.

Det oplyser præsidenten for Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White.

- De her drenge er i store problemer. Det skulle have været den største aften nogensinde, og så ender det sådan her. Jeg kunne ikke være mere skuffet, lyder det fra præsidenten.

Khabib Nurmagomedov vandt letvægtskampen i fjerde omgang og beholdt dermed sin titel som letvægtsmester i UFC.

Men titlen og den medfølgende pengepræmie på to millioner dollar svarende til cirka 13 millioner kroner risikerer nu at blive taget fra ham.

Russeren lod sig nemlig ikke nøjes med blot at række armene i vejret og fejre sejren. I stedet hoppede han ud af ringen og angreb Conor McGregors lejr.

Angiveligt havde McGregors støtter råbt provokerende gloser efter russeren, der som modsvar brugte sine bare næver.

Conor McGregor efter nederlaget til Khabib Nurmagomedov. Foto: John Locher/AP

Det eskalerede også situationen i ringen, hvor tabende McGregor blev angrebet af personer fra russerens lejr.

Politi og sikkerhedsfolk måtte bremse urolighederne, inden begge kamphaner og deres stabe blev eskorteret ud af hallen foran 20.000 tilskuere.

Tre personer fra russerens lejr blev efterfølgende anholdt af politiet. De blev løsladt, da McGregor nægtede at indgive en anmeldelse.

Indtil videre bliver Nurmagomedovs præmiesum holdt tilbage. Han risikerer i stedet en stor bødestraf, længerevarende karantæne og at få frataget sin titel. Det fortæller UFC's præsident.

Selv har Khabib Nurmagomedov forklaret, at hans reaktion skyldtes utallige tilsvininger fra modstanderen McGregor.

For nylig har den irske stjerne kaldt russerens far for "en kujon" og hans manager for en "stikker-terroristrotte".

- Hvorfor er der ingen, der taler om, hvordan han omtaler min religion, mit land eller min far, lyder det fra Nurmagomedov.

Men den undskyldning giver Dana White ikke meget for:

- Det er ikke sidste gang, at nogen har sagt grimme ting om hinanden. Det her handler om at slås. Det er sådan, det fungerer.

White mener, at russeren i stedet skulle have rystet tilsviningerne af sig og forladt stedet med æren i behold:

- Han havde muligheden for at gå ud som en vinder. Han kunne have været en stjerne. I stedet hopper han over buret og gør det der. Sådan skulle det ikke have endt.

På Twitter skriver Conor McGregor, at han "ser frem til næste kamp".