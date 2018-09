Mark O. Madsen tog sikker pointsejr i femte MMA-triumf

Den tidligere bryder Mark O. Madsen er fortsat ubesejret inden for Mixed Martial Arts (MMA).

Lørdag aften sejrede han for femte gang i lige så mange kampe, da modstanderen hjemme i Nykøbing Falster Hallen var den franske judospecialist Alexandre Bordin.

Madsen dominerede i tre gange fem minutter, men måtte nøjes med en pointsejr på 3-0 frem for den ønskede knockout.

Den 33-årige dansker, der satser på at nå den absolutte top inden for MMA, tog teten fra start.

Efter et halvt minut løftede han sin modstander op og smed ham i gulvet, og her blev franskmanden i resten af første omgang på fem minutter.

Madsen lagde sig på modstanderen og uddelte slag og albuer, men Bordin var sej og tvang kampen ud i anden omgang, som Madsen aldrig før har prøvet.

Madsen dominerede også anden omgang, og han gjorde alt for at afgøre kampen før tid.

Men den 31-årige franskmand, der kom til Danmark med otte sejre og tre nederlag i 11 kampe som MMA-kæmper, forsvarede sig forbilledligt og kæmpede sig igennem yderligere fem minutter.

Også i tredje omgang var Madsen bedst, men som afslutningen nærmede sig, tog han det mere roligt vel vidende, at han var ikke sikker på en pointsejr.

Det fik Bordin til at satse til sidst, men han var ikke i nærheden af at kunne ryste Madsen, der efter 15 minutter i ringen kunne løfte armene i triumf.

Forud for lørdagens kamp har Mark O. Madsen indgået et samarbejde med et af Europas største MMA-promotionselskaber, Cage Warriors. Det betød, at bryderen og hans team selv arrangerede lørdagens stævne.

Madsen annoncerede for et halvt år siden, at han droppede brydning og jagten på endnu et OL for helt at hellige sig MMA-karrieren.