Dansk forhindringsløber sluttede sidst i EM-finale

Den danske atletikudøver Ole Hesselbjerg kunne ikke stille noget op mod den europæiske elite i EM-finalen i 3000 meter forhindringsløb.

Danskeren sluttede sidst i finalen, hvor der var 15 deltagere.

I indledende heat havde Ole Hesselbjerg præsteret sit årsbedste, men han var alligevel kvalificeret til finalen i den langsomste tid af de 15 finalister, og der var derfor heller ingen forventning om et topresultat.

I finalen var han langsommere end i kvalifikationsheatet, og hans finaletid var 17 sekunder langsommere end den franske vinder Mahiedine Mekhissi-Benabbads tid.

Danskeren lagde ellers ud med at tage føringen, men hurtigt dalede han som ventet ned i den tungere ende af feltet og var ikke en del af kampen om topplaceringer.

I kvalifikationen til mændenes højdespringskonkurrence måtte 22-årige Jonas Kløjgaard Jensen give fortabt på højden 2,21 meter.

Torsdag formiddag var Andreas Bube i aktion i de indledende heats i 800-meterløb. Danskeren blev nummer to i sit heat og kvalificerede sig dermed til semifinalerne.

På tværs af de fire indledende heats blev Bube noteret for 14.-bedste tid, da han brugte 1 minut og 47,87 sekunder på at tilbagelægge de to runder på Det Olympiske Stadion i Berlin.

Han løber semifinale fredag aften, hvor han starter på inderbanen. Hvis han løber sig i finalen, skal han også i aktion lørdag aften.