Maja Alm løb Danmark til sjetteplads i VM-stafet

Onsdag bliver Lars Eller hyldet for en historisk triumf. Jyllands-Posten har talt med hans bror og ungdomstræner om en stjerne, der tidligere var en genert dreng, der straffede sig selv hårdt efter nederlag.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark er tavse om, hvad Pernille Blumes opsigtsvækkende taktik i EM-semifinalen vil få af betydning for det fremtidige samarbejde.

Premier League har indført en tidlig transferdeadline for første gang nogensinde - og som det første sted i verden. Selvom det er en god idé, kan det skabe problemer, mener eksperter.

Selvom WHO anslår, at der på verdensplan dør seks millioner årligt som følge af luftforurening, er sagen enestående.

I alt har 281 passagerer fra samme fly risiko for at være blevet smittet.

Kæmper videre for billigere boliglån:

Tøjproducenter satser mere end nogensinde før på at lave kollektioner i store størrelser til mænd og kvinder.

Allerede fra torsdag eftermiddag er der risiko for kraftig regn og skybrud i store dele af landet.

Norsk politi oplyser, at en 17-årig dreng har tilstået drab på en 13-årig pige.

Sarah Sjöström, som vandt EM-guld i 50 meter fri, kritiserer Pernille Blume og reglerne for at sætte rekord.

Dagen forinden vandt Alm guld på sprintdistancen for fjerde år i træk.

Den dansk trio var omkring otte minutter fra at vinde bronze.

Verdensmesteren Maja Alm tog sidste tørn, men var ikke i nærheden af at sikre dansk medalje i denne omgang.

Forskere har for første gang målt på den kemiske sammensætning af Solsystemets allertidligste år. Måske kan det en dag lære os at forstå, hvorfor Jorden blev beboelig.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant de seneste år. Se her, hvilke spor efter rotterne du skal holde øje med i hus og have.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her