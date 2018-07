Dansker vandt VM-guld i triatlon på hjemmebane

Helle Frederiksen var den hurtigste kvinde, da VM i triatlon på den lange distance lørdag blev afholdt i Odense på Fyn.

Den 37-årige danske triatlet var 5 timer og 49 minutter og 4 sekunder om at tilbagelægge tre kilometers svømning, 120 kilometers cykling og 30 kilometers løb.

Det var nok til at sikre guldet, da Frederiksen løb over målstregen i Kongens Have i Odense.

- Jeg er simpelthen så glad. Det er en kæmpe drøm at blive verdensmester på hjemmebane, så det er virkelig noget stort.

- »Jeg bliver altid toer, og nu vinder jeg. Det er fedt«, siger Helle Frederiksen til DR.

Frederiksen var godt to minutter hurtigere end Bárbara Riveros fra Chile, der kom ind på andenpladsen.

Fjerde og femtepladsen blev også besat af danskere i skikkelse af henholdsvis Camilla Pedersen og Maja Stage Nielsen.

Hos mændene var det spanieren Paplo Dapena Gonzalez, der kunne hænge guldmedaljen om halsen.

Han tilbagelagde distancen på 5 timer og 19 minutter og 30 sekunder.

Den bedste danske mandlige triatlet blev Mathias Lyngsø Petersen på sjettepladsen efterfulgt af Kristian Høgenhaug på syvendepladsen.