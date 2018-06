Rene Holten vil arbejde på det mentale efter EM-skuffelse

René Holten Poulsen leverede fredag en skuffende præstation på den olympiske kongedistance, 1000 meter enerkajak, ved EM i Beograd.

Han måtte nøjes med en sjetteplads, og det rakte kun til en plads i B-finalen. Heller ikke på 500 meterdistancen var han hurtig nok til en finaleplads.

Nu siger Holten i en pressemeddelelse, at han vil starte på en frisk i jagten på VM-medaljer ved at arbejde på det mentale aspekt.

Rene Holten skuffede på 1000 meter ved EM

- Dette EM er et af mine dårligste resultater i min karriere, så nu må vi starte forfra og bygge op fra bunden. Jeg har ikke samme selvtillid som førhen, og det er primært det mentale, jeg mangler i øjeblikket, siger Holten og fortsætter:

- Der er ti uger til VM, og selv om der er langt til medaljerne til VM i år, så må jeg gøre et forsøg. Der skal arbejdes på noget træningsmæssigt i forhold til min udholdenhed, men ellers er det mest mentalt.

- Så længe man hænger i, og det går godt, så går det jo. Nu føler jeg, at jeg har ramt bunden, men det giver muligheden for noget nyt - for at prioritere og lave ændringer.

- Jeg er ikke færdig med at kæmpe med om medaljerne endnu, siger Holten Poulsen.

Medaljer har den erfarne kajakroer skaffet en del af gennem karrieren. Han vandt OL-sølv i 2008 i Beijing og har desuden vundet seks VM- og 20 EM-medaljer.

VM finder sted i Montemor-o-Velho i Portugal fra 23.-26. august.