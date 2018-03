Redningsaktion i gang - deltager i Volvo Ocean Race er faldet over bord

En eftersøgning og redningsaktion udfolder sig i skrivende stund efter et uheld ved kapsejladsen Volvo Ocean Race.

Her er et besætningsmedlem på Team Sun Hung Kai/Scallywag faldet over bord på syvende del af sejladsen, som strækker sig fra Auckland i New Zealand til Itajaí i Brasilien.

Der er tale om den 47-årige brite John Fisher, som har befundet sig i vandet i flere timer. Arrangørerne understreger, at han har det påkrævede sikkerhedsudstyr på.

Uheldet er sket vest for Cape Horn - syd for Sydamerika - ca. 2.250 km fra land. De høje bølger og den lave vandtemperatur skaber bekymring hos arrangørerne.

»Vejret i området forventes at blive væsentligt forværret i de kommende timer. Set i lyset af den dårlige vejrprognose og med mørket kun få timer væk, så erkender vi, at chancen for en succesfuld redningsaktion svinder ind,« skriver arrangørerne.

Det var Fishers skipper, der gav besked om uheldet mandag eftermiddag.

»Naturligvis er vi dybt bekymrede, især i betragtning af vejrforholdene,« lyder det fra arrangørerne.

På grund af forholdene er det ikke muligt at navigere en af de andre seks deltagere hen til stedet for at hjælpe. De befinder sig nemlig minimum 320 km længere østpå og i modsat vindretning.

Det er ikke første gang, at en person fra Team Sun Hung Kai/Scallywag ryger over bord. På den fjerde del af kapløbet fra Melbourne til Hongkong tilbage i januar var det australieren Alex Gough, der faldt i vandet.

Han blev dog hurtigt reddet tilbage på båden.

En lokal fisker mistede samme måned livet, da den dansk-amerikanske kapsejladsbåd fra Vestas 11th Hour Racing stødte sammen med en kinesisk fiskerbåd. Før da havde kapløbet ikke været ramt af en dødsulykke siden 2006.