Dansk OL-sølvvinder indstiller karrieren som bryder

Mark O. Madsen har besluttet sig for at sætte punktum i sin karriere som Danmarks bedste bryder.

En karriere, der blandt andet har skaffet ham sølv ved OL i Brasilien i 2016 og adskillige VM-medaljer.

Nu tager han i stedet greb om en anden kampsportsgren, nemlig Mixed Martial Arts, forkortet MMA.



Det skriver TV2.

»Jeg har gennem længere tid gået med drømme og ambitioner om MMA. Det har vokset sig større og større. Og her i livet er det jo sådan, at der er en udløbsdato på nogle ting, som man er nødt til at gøre, før det er for sent,« siger Mark O. Madsen om sit fremtidige karrierevalg.

Karriereskiftet betyder samtidig, at 33-årige Mark O. Madsen ikke stiller op til det forestående OL i Tokyo i 2020.

Dansk OL-sølvvinder har store ambitioner med MMA-comeback

I Dansk Brydeforbund ærgrer man sig meget over stoppet.

»Han er ubetinget den bedste danske bryder i historien. Fire gange VM-sølv, VM-bronze, EM-bronze og senest OL-sølv. Der er ikke nogen tvivl. Han er den bedste gennem tiderne,« siger Palle Nielsen, der er formand for Danmarks Brydeforbund, til BT.

Men selvom den nu tidligere bryder ikke længere vil være at finde på gulvet til OL, lægger han ikke skjul på, at han stadig har store ambitioner inden for den nye kampsportsgren.

»Målet er UFC (Ultimate Fighting Championship, red.). Ultimativt at kunne kæmpe mega-kampe i UFC. Det er i det lys, at beslutningen om at indstille min brydekarriere er truffet - for at kunne gå all in på det projekt, der hedder MMA fremadrettet,« siger Mark O. Madsen.

»Det er helt galt! Der er en mand fra Falster, der vil vinde guld ved OL« Han er bryder, men kan lide den voldelig kampsport MMA. Han tog et opgør mod uprofessionalisme og en ølkultur. Han rev skulderen af led på den største russer. Mark O. Madsen har aldrig været bange for tage den hårde vej.

Mixed Martial Arts er en moderne kampsport, hvor de to kombattanter bliver lukket ind i et bur og skal forsøge at overvinde hinanden ved brug af en række forskellige kampsportsteknikker.

Mark O. Madsen prøvede for første gang kræfter med kampsporten tilbage i 2013, inden han kastede sig over brydningen og høstede flere fornemme medaljer.

Men nu satser han hundrede procent på det, han kalder den ultimative udfordring som kampsportsudøver.

»Jeg har dyrket brydning, siden jeg var seks år gammel. Men for mig står MMA som den ultimative udfordring. Det er en sport, som er enormt krævende teknisk, taktisk og som byder på nogle spændende udfordringer for mig som sportsmand,« siger Mark O. Madsen.