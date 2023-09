Dansk badmintonduo har vundet Hong Kong Open

Carnando og Marthin tilspillede sig efterfølgende tre sætbolde og fik lukket sættet ved 24-22.

Ærgrelsen over at misse en oplagt chance for at afgøre finalen skulle nu hurtigt rystes væk af de to danskere.

Det begyndte lovende i tredje sæt, hvor danskerne bragte sig foran 7-4, men finalemodstanderne hang på og fik udlignet til 8-8.

Efter et par fejl så Anders Skaarup sig nødsaget til at skifte ketsjer, og det havde øjeblikkelig effekt. Han hjalp den danske duo til en føring på 11-10.

Det blev også 15-12 til danskerne, der fastholdt føringen frem til 18-18.

Skaarup havde en stor mulighed for at bringe danskerne foran 19-17, men hans smash røg ud over baglinjen. Skaarup tog dog ansvar i de næste to dueller, hvilket sikrede en føring på 20-18 og to matchbolde.