Dansk badmintonduo spillede sig i finale

Den danske herredouble Anders Skaarup og Kim Astrup er klar til søndagens finale i Hong Kong Open.

De to danskere slog i lørdagens semifinale indoneserne Hendra Setiawan og Mohammad Ahsan med 24-22, 19-21, 21-11.

Kampen blev afviklet i et opskruet tempo, hvilket viste sig at være en fordel for den danske duo.