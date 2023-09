Rubiales får polititilhold men nægter sig skyldig

Hermoso har siden understreget, at hun ikke havde givet samtykke til kysset, mens Rubiales har hævdet det modsatte.

Anklagemyndigheden ønskede et polititilhold, hvor Rubiales ikke må opholde sig inden for 500 meters afstand af Hermoso. Dommeren accepterede anmodningen om tilhold, men satte afstanden til 200 meter.

Ifølge spansk lovgivning kan et kys uden samtykke dømmes efter reglerne om seksuelt overgreb. Strafferammen går fra bøde op til fire års fængsel.

Rubiales meddelte søndag i sidste uge, at han trak sig som præsident for Spaniens Fodboldforbund, efter at han havde været under massivt pres.