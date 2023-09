Kræftramt René Henriksen har fået sit gamle liv tilbage

For fem år siden blev den tidligere landsholdsanfører René Henriksen ramt af uhelbredelig knoglemarvskræft.

Siden har han kæmpet med og mod kræftsygdommen. Han er stadig syg, men på grund af en ny behandlingsform føler han sig ikke længere syg.

- Selvfølgelig var det et voldsomt chok. Men i dag er jeg faktisk et fornuftigt sted i livet. Jeg har det rigtig godt, siger René Henriksen i et interview med Spillerforeningen.