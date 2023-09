Da Jyllands-Posten fanger Sarah Iversen, er det en halv time senere end planlagt.

Håndboldspilleren har nemlig været på sin vanlige tur med nogle af »pigerne og hundene«, og det trak ud. Et ritual, som den 33-årige stregspiller sætter stor pris på, for det giver en »god og rolig start på dagen«.

Dagen forinden var også rolig. Da spillede Sarah Iversen og Ikast Håndbold mod Aarhus United. En kamp, som gik fint, men som ifølge stregspilleren var »lidt tynd« sammenlignet med de kampe, som klubben for tiden står over for i Champions League.