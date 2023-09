Maveonde tappede Vingegaard for kræfter i første Vuelta-uge

Jonas Vingegaard så ikke ud til at have ramt samme form som i Tour de France, da første uge af etapeløbet Vuelta a España begyndte for lidt over to uger siden.

Men langsomt er pilen begyndt at pege længere og længere opad for den danske cykelstjerne, som kørte først over stregen på 13. etape og ligger nummer tre i det samlede klassement.