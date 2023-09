Australsk politi er klar til at bistå med efterforskning af kys

- Ja, jeg vil træde tilbage, for jeg kan ikke fortsætte mit arbejde. Venner og familie har sagt til mig, at jeg skal prøve at bevare min integritet, sagde Rubiales i interviewet.

Anklagemyndigheden i Spanien har åbnet en sag på foranledning af Hermoso, som har understreget, at hun ikke havde givet samtykke til kysset.

Han er anklaget for at have begået seksuelt overgreb mod fodboldspilleren fra CF Pachuca.