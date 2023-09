Amerikansk teenager vandt sin første grand slam-titel

Gauff var dog noget bedre med, end cifrene antydede, og i andet sæt var amerikaneren bedre til at hive de lange partier hjem.

Først var hun tæt på at blive brudt til 0-1, men holdt serv efter to breakbolde, og derefter brød hun selv til 3-1, og så var taget ved at løfte på Arthur Ashe Stadium, der kan rumme næsten 24.000 tilskuere.

Det var nu ikke, fordi Gauff havde fundet storspillet frem. Sabalenkas fejlmængde nåede blot nye højder.

I slutningen af sættet fik Gauff endelig så meget selvtillid, at det var hende, der styrede duellerne og slog vindere, og det gav hende sættet.

Gauff tog sit momentum med ind i tredje sæt. Amerikaneren slog nu flere vindere og sendte alt tilbage til Sabalenka, der ikke længere vidste, hvad hun skulle stille op.

Amerikaneren brød Sabalenkas serv til 1-0 og 3-0, og bagud 1-4 bad Sabalenka om at få behandling. Derefter gik hun ud og brød til 2-4, blot for selv at blive brudt til 2-5.

Derefter kunne Gauff serve triumfen hjem, og det gjorde hun med et rent parti. Matchbolden blev vundet med en baghåndsvinder, og så kunne teenageren falde til jorden i jubel.