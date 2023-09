09/09/2023 KL. 07:45

For abonnenter

Han udvandrede fra et møde i protest og har fået skældud af verdens mægtigste idrætsmand

»Der er så mange ting, der er så langt ude, at sporten skal sige fra.« Sådan lyder det fra DIF-formand Hans Natorp, der ærgrer sig over, at endnu et internationalt idrætsforbund åbner døren for russere og belarusere.