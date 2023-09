CL-drømmen er allerede slut for dansk kvindefodbold

Også Brøndby må opgive drømmen om at spille sig ind i Europas fineste klubturnering i denne omgang.

Godt 20 minutter før tid mod Celtic kunne målvogter Ann-Kathrin Dilfer ikke længere holde stand, og skotternes anfører, Kelly Clark, gjorde det til 1-0.

Det lykkedes aldrig danskerne at få skabt det nødvendige tryk, der kunne give en udligning, og dermed må de vinke farvel til muligheden for at komme med i gruppespillet.

Celtic skal i næste runde møde vinderen af kampen mellem Vålerenga fra Norge og FC Minsk fra Hviderusland.