Wozniacki nyder fordel af god form under graviditeter

Wozniacki høster altså frugterne af hårdt arbejde i træningslokalet.

- Generelt har jeg lavet rigtigt meget styrketræning, men det er klart, at cardio (konditionstræning, red.) også er ret vigtig, når man spiller tennis, så det er en blanding af det hele, udstrækning, yoga og pilates og alt muligt andet. Der har været godt gang i fitness.

Også kosten er vital for Wozniacki, men det ville den også være for hende, selv om hun ikke var kommet tilbage for at spille tennis på topplan.

- Jeg har ikke skullet være på en speciel diet, men det er klart, at jeg med min sygdom (leddegigt, red.) skal spise sundt alligevel for at kunne have det godt. Så det er selvvalgt.

- Som elitesportsudøver spiser man sundt generelt, så man har den nødvendige energi på banen og til at træne hårdt og give den en skalle og for at kunne lade op hver dag, forklarer Wozniacki.