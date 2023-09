Wozniacki nedbrød Brady: Kunne have spillet to sæt mere

- Jeg håber, at jeg også vågner i morgen (lørdag, red.) og har det godt. Hvis ikke så er det også fint, for så har jeg en fridag til at blive klar til næste kamp, lyder det fra Wozniacki.

Kampen i anden runde mod Petra Kvitova gik over to sæt, men til gengæld var de begge så lange, at opgøret varede 2 timer og 10 minutter og dermed var 10 minutter længere end Brady-kampen.

Også mod Kvitova, der er nummer 11 i verden, mærkede Wozniacki et fysisk overtag.

- Jeg har kunnet se, at de var trætte. Begge blev trætte, når vi kom ud i de lange dueller, og det giver noget selvtillid, siger Wozniacki.

Brady bekræfter, at hun var træt. Hun fik ligeledes comeback denne sommer efter at have været ude med en knæskade i næsten to år.