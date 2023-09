FCN-træner glæder sig over udsigt til mere europæisk erfaring

Træneren er overordnet tilfreds med holdets indsats.

- Jeg roste drengene efter kampen, for at vi nu har holdt nullet fire gange ud af fire mulige.

- Det er rigtig flot, og nu venter der seks kampe mere, hvor vi skal tage de her erfaringer med, samtidig med at vi skal holde højt niveau i Superligaen. For det er også en vigtig del af den her disciplin, siger Johannes Hoff Thorup.

Det er første gang siden 2013, at FC Nordsjælland skal spille gruppespil i Europa. Dengang kvalificerede klubben sig direkte til Champions League efter at have vundet danmarksmesterskabet sæsonen forinden.