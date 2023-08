Slagen Kvitova: Mærker ikke at Wozniacki har været væk

- Det var selvfølgelig hårdt. Hun havde ikke så meget at tabe, og så kan det være lidt nemmere. Det er ikke sikkert, at Caroline havde det sådan, men sådan følte jeg, at det var på banen, forklarer Kvitova.

Hun følte sig ikke på toppen i kampen, der blev spillet på verdens største tennisarena, Arthur Ashe Stadium.

- Jeg fik aldrig det bedste frem i mig selv og var ikke i stand til at bringe mig selv i bedre positioner.

- Jeg følte mig flad for energi. Jeg har haft problemer med helbredet siden Montreal (for tre uger siden, red.), men det er, hvad det er og skal ikke være en undskyldning for nederlaget, lyder det fra den 33-årige tjekke.

Wozniacki skal i tredje runde på fredag møde amerikaneren Jennifer Brady.