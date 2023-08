Uefa-præsident kalder Rubiales' opførsel upassende

- Selvfølgelig er det, han har gjort, upassende. Det ved vi alle. Jeg håber, at han er klar over, at det var upassende, siger Ceferin, der overlader det til Fifas disciplinærkomité at drage eventuelle konsekvenser.

Ud over at være præsident for Spaniens Fodboldforbund er Luis Rubiales vicepræsident under Ceferin i Uefa.

Fifa suspenderede i sidste uge Rubiales fra alle fodboldaktiviteter i 90 dage. Uefa har ikke tænkt sig at gøre noget tilsvarende.

- Han er jo suspenderet fra alle sine funktioner overalt. Der er ingen grund til at gøre det to gange, mener Aleksander Ceferin.