Wozniacki efter triumf: Grunden til jeg kom tilbage

- Sejren rangerer højt, for jeg har ikke spillet i over tre år, så det at komme tilbage og vinde mod en af de bedste spillere i verden, er noget jeg er meget stolt over.

- Det er svært at rangere sejren i forhold til andre sejre, da jeg har haft mange gode. Men den betyder meget for mig.

Men overrasket er Wozniacki ikke over, at hun allerede i sin femte kamp efter comebacket var i stand til at spille på sø højt et niveau.

- Ikke rigtig. Jeg tror altid, man har brug for lidt tid til at komme i kampform, men allerede fra min første kamp i Montreal mærkede jeg, at jeg ikke har glemt, hvordan man spiller kamp.