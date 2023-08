Spansk fodboldchefs mor ender på hospitalet efter sultestrejke

Sultestrejken begyndte mandag. Præsten oplyser desuden ifølge The Guardian, at Bejar ikke vender tilbage til kirken.

Luis Rubiales, der er præsident for Spaniens Fodboldforbund (RFEF), har været genstand for hård kritik, siden han gav spilleren Jennifer Hermoso et kys på munden under sejrsceremonien efter kvindernes VM-finale.

Fifa har åbnet en disciplinærsag mod Rubiales og har suspenderet ham fra alle fodboldaktiviteter i foreløbig 90 dage, mens sagen behandles.

Det var ventet, at Rubiales ville træde tilbage som spansk fodbolds øverste chef på et pressemøde i fredags. Men her erklærede han i stedet, at han han har i sinde at blive på posten.