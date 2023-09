Håndboldens humørbombe på venstre fløj gik lærervejen

Længe lå det i kortene, at hun aldrig fik et eventyr i udlandet. Men det nåede hun i karrierens efterår som 35-årig, da hun blev solgt fra Viborg til rumænske Ramnicu Valcea.

Efter et år i Rumænien og et etårigt ophold i norske Storhamar sluttede hun karrieren af i Silkeborg-Voel sidste sommer.

Verdens bedste sport

I en alder af 38-årig meddelte hun i marts 2022, at hun stoppede i harpikssporten.

»Jeg har lyst til at blive ved for evigt, springe indover fra fløjen og nørde detaljerne. Jeg bliver aldrig træt af det. Men der er andet i livet, og jeg har noget faglighed, jeg glæder mig til at udfolde i fuldt flor. Jeg har levet og åndet for verdens bedste sport. Efter denne sæson skal der være plads til andet - af den grund er jeg ude,« skrev Ann Grete Nørgaard på Instagram ved den lejlighed.