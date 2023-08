Wozniacki forstår ukraineres boykot af russiske håndtryk

- Jeg tror ikke, at jeg er den rette at spørge, men jeg tror, at alle os, der sidder her, er enige i, at krig er noget værre lort, og det er ikke godt for nogen. Det er klart, at det er en dårlig situation for alle.

Wozniackis modstander i første runde, Tatiana Prozorova, har været ude i lidt af en storm på sociale medier den seneste uge, fordi hun på sociale medier har liket opslag, der forherliger Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det var Wozniacki ikke opmærksom på.

- Jeg vidste ikke, at hun havde liket forskellige ting, eller hvor hun står. Jeg kender hende ikke.

- For mig handlede det bare om at vinde en kamp. Men generelt er de russiske spillere i en svær situation, fordi der er ikke meget, de kan gøre, og hvis de siger nogen imod, så har de også en familie i Rusland, som måske ikke er helt sikker, siger Wozniacki.