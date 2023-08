Saudi-skifte lukker ingen døre til det danske landshold

Hjulmand vil til gengæld ikke stille sig op i køen af folk, der fordømmer spillere, der drager til ørkenstaten.

- Jeg har virkelig svært ved at være dømmende over for, hvad andre gør. De her spillere tager et job, ligesom tusinder af danskere tager job i Mellemøsten.

- Verden er noget mere kompliceret, end vi en gang imellem gør den til i Danmark. Hvis man gerne vil præge verden til mere demokrati og menneskerettigheder, hvordan gør man så det bedst?

- Jeg har det svært med dem, der mener, at de har sandheden. Der er nogle, der ved meget mere om det her end mig, siger Hjulmand.

Det seneste år er en lang række prominente spillere fra europæiske topklubber skiftet til Saudi-Arabien.