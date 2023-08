Badmintonchef kalder VM-medaljehøst for fantastisk

Kim Astrup og Anders Skaarup havde overraskende nået finalen, og badmintonchefen har i løbet af ugen været imponeret af duoen.

- Jeg under virkelig Kim og Anders den sølvmedalje, og det er et resultat, som absolut ingen havde regnet med på forhånd. De har knoklet igennem så mange år og er beviset på, at man aldrig skal give op.

- Det her VM har desuden været et kæmpe skridt i den rigtige retning for Anders Antonsen, som har døjet med skader. Jeg er meget glad på hans vegne og er sikker på, at han vil kæmpe om flere medaljer i fremtiden, siger Jens Meibom.

De bedste danske badmintonspillere skal i aktion allerede igen i næste uge, hvor den store turnering China Open løber af stablen.