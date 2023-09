Taroks kusk har stadig fart under hjulene

Tarok fylder stadig en stor del af Jørn Laursen liv, og det vil den gøre lige til den dag, han ikke er her mere.

»Den har betydet vanvittigt meget for mit liv. Det har været helt fantastisk at være med til,« siger han.

Det var dog også til tider stressende for ham og hans kone, Ingelise, at koordinere arbejdet med to børn og også den bilforretning, som de drev ved siden af.

»Det gav et kæmpe logistisk arbejde, når jeg skulle til Sverige, Tyskland eller Frankrig for at ride med Tarok. Men jeg ville ikke være det foruden,« siger han.

Jørn Laursen fortsatte efter Taroks død med at træne travheste, og efter han blev pensioneret i 2017, har han holdt foredrag i alle afkroge af landet for at fortælle historier om den berømte hest.

Det gør han stadig, fordi han ”trives fantastisk i det”.

»Jeg elsker den begejstring, som det kan skabe. Jeg er nok lidt ekstrovert. Så det vil jeg blive ved med. Lige til den dag, hvor jeg hverken kan holde på mundvandet eller den røde tråd - så skal jeg nok trække mig,« siger han og griner.

