11-9 stod det ved pausen. Men duellerne blev længere, og Naraoka gav præver på sin sin stærke baghånd.

Han pressede bolden helt op i loftet for at få Antonsen til at lave fejl. Det lykkedes, og japaneren kom foran.

Det endte med adskillige sætbolde, men Naraoka lukkede sættet 25-23 efter 42 hede minutter efter et udmattende sæt til stor frustration for Anders Antonsen.

Antonsen kom igen godt fra start i andet sæt, men også her levede Naraoka på danskerens fejl. Japaneren vandt de fleste af de lange dueller. 9-11 stod det ved pausen, og japaneren var utrættelig.