Kim Astrup roser det danske publikum, som han inden kampen havde opfordret til at buhe og skrue op for lydniveauet. Og det gjorde danskerne.

- Vi havde ikke vundet, hvis vi havde spillet i Kina eller Indonesien. Tilskuerne derinde var fuldstændig vanvittige.

- At give op eller have lidt ondt af sig selv var ikke en mulighed. Når der er mødt 10.000 op for at gøre alt, hvad de kan, for at hjælpe dig, så har du bare at give den alt.

- Og det gjorde vi. Det lykkedes os at få vendt kampen. Og så var det bare at ride videre på den sindssygt fede bølge, det var derfra, siger han.

Og det bliver altså mindst en sølvmedalje til de to herrer, der skal i finalen søndag.

Her venter enten fjerdeseedede Aaron Chia og Soh Wooi Yik fra Malaysia, der er forsvarende verdensmestre, eller sydkoreanske Kang Min-hyuk og Seo Seung-jae.