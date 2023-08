Slutsejr holder liv i ishockeykvindernes oprykningshåb

Med en 4-1-sejr over Norge i den sidste kamp slutter det kvindelige danske ishockeylandshold VM med ni point for fem kampe.

Men der kan endnu ikke sættes to streger under det danske facit. For med sejren over nordmændene lever håbet om oprykning til øverste VM-niveau stadig.

Hvis de ubesejrede værter fra Kina slår Holland senere lørdag, vender Danmark tilbage til topdivisionen, som holdet måtte forlade sidste år.