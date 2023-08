Poulsen og Leipzig pryglede Stuttgart i overlegen halvleg

Stuttgart førte ganske fortjent 1-0 ved pausen og havde kurs mod en stor skalp i Bundesligaen, da holdet fredag gæstede RB Leipzig.

Men i en suveræn anden halvleg slog Leipzig eftertrykkeligt gæsterne ud af kurs og vandt 5-1 efter at have lavet fem mål inden for 25 minutter.

Danske Yussuf Poulsen fik en tiltrængt startplads for Leipzig og arbejdede som vanligt hårdt i sine knap 80 minutter på banen - dog uden at bidrage med assist eller scoring.