Spaniens verdensmestre kræver præsidents afgang

Blandt underskriverne er naturligvis Jennifer Hermoso, der igen understreger, at hun ikke gav Rubiales lov at kysse hende på munden, som præsidenten ellers hævdede tidligere fredag.

- Jeg ønsker at præcisere, at jeg ikke på noget tidspunkt har givet samtykke til kysset, han gav mig. Jeg tolererer ikke, at der bliver sat spørgsmålstegn ved mine ord og slet ikke, at der bliver fundet på ord, jeg ikke har sagt, siger Hermoso ifølge NTB.

Dramaet startede kort efter, at Spanien søndag havde vundet VM efter finalesejr over England.