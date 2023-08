Danskere var tæt på VM-sensation mod regerende verdensmestre

De to danskere fik samlet sig flot efter den svære afslutning på andet sæt. De formåede fortsat at sætte pres på favoritterne og tvinge dem til fejl.

Ved sidebyttet hed det 11-10 i dansk favør, men Bay og Mølhede kunne ikke holde malaysierne nede hele vejen til mål. Danskerne kæmpede forbilledligt, men Soh og Chia var lige en tand skarpere, da det hele skulle afgøres.

De holdt Bay og Mølhede fra livet og kan ånde lettet op.

Danmark er fortsat repræsenteret i herredouble ved VM, da den erfarne duo med Kim Astrup og Anders Skaarup ikke levnede deres skotske modstandere nogen chance i anden runde.

Det var de 11.-seedede danskeres første kamp ved VM efter at have siddet over i første runde, men der var ingen rust at spore.