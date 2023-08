Seks gange forsvarede Gert Bo Jacobsen EM-titlen, inden det europæiske bokseforbund, EBU, med et pennestrøg fratog ham den, fordi han tvunget af en skade meldte fra til et revancheopgør mod René Weller.

Uden for bokseringen tiltrak René Weller sig også opmærksomhed med en række kedelige sager.

Han blev af en domstol i Karlsruhe idømt syv års fængsel for blandt andet at have solgt omkring to kilo kokain i årene 1992-1994. Desuden blev han fundet skyldig i dokumentfalsk, hæleri og våbenforseelser.

Familien har allerede planlagt begravelsen. Her skal seks tidligere boksere bære kisten ind i kapellet, mens sangen ”Time to say goodbye” af Andrea Bocelli skal spilles.

Indvendigt er kisten foret med Harley Davidson-sengetøj, mens ydersiden er dekoreret med en rød rose, René Wellers originale boksehandsker samt et tysk flag.