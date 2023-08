- Jeg tror, at jeg blev skubbet af etiopieren. Jeg håber ikke, at jeg er skør. Jeg skal se på genafspilningen for at se, hvad der præcis skete, siger Sifan Hassan efter løbet ifølge Reuters.

- Jeg bliver ved med at smile, men det er virkelig hårdt. Jeg er meget skuffet. Det her er sport, den slags sker. Jeg havde bare et dårligt øjeblik.

Gudaf Tsegay siger, at hun ikke holdt øje med, hvad der skete.

- Det sker ofte ved forskellige konkurrencer, fordi vi alle kæmper om førerpositionen. Jeg tænkte bare på at blive færdig og måske skrive historie for vores land og gøre det etiopiske folk stolt af os.

Kun godt et kvarter senere gentog historien sig. Holland lå til guldet i 4 x 400 meter mixed-finalen, men få meter fra målstregen styrtede 23-årige Femke Bol.