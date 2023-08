Kyniske Tottenham sænker United i tempofyldt opgør

Det var dog United, der først var rigtig tæt på at komme i front, da Luke Shaw slog et perfekt indlæg ind i pandebrasken på anfører Bruno Fernandes, der helt fri foran mål brændte på det skammeligste.

Et par minutter efter var det Tottenhams tur til at være tæt på en føring, da Pedro Porro ramte overliggeren på et forsøg fra feltets kant.

Returbolden faldt ud til højre, hvor det efterfølgende indlæg i United-feltet tog Luke Shaw på vejen og ramte stolpen.

Tottenham kom efter pausen ud som lyn og torden, og efter et par minutter kunne midtbanespilleren Pape Sarr sparke en løs bold i feltet stensikkert i kassen.

Opgøret fortsatte i højt tempo og bølgede frem og tilbage med store chancer til begge hold, men stadigvæk med Tottenham i den styrende rolle.