Brandvarm Jonas Wind nettede to gange i sæsonpremiere

Jonas Wind fik lørdag en fremragende start på den nye sæson i Bundesligaen med to scoringer, da Wolfsburg hjemme slog oprykkerne fra Heidenhiem med 2-0.

Den danske angriber fik chancen fra start på toppen for sin tyske klub, og efter blot fem minutter havde Wind kvitteret for tilliden med en scoring.

Efter at Heidenheims målmand havde håndteret et Wolfsburg-indlæg knap så imponerende, var den danske angriber lynhurtigt over returbolden, som han sendte i mål.