Danske både sikrer deltagelse ved OL i Paris

I herrernes 49er hentede Rask og Precht placeringer som nummer 6, 7 og 15 og blev samlet nummer 11, lige uden for Medal Race.

Men da både polakkerne og briterne lå med to besætninger i top-10, var den danske OL-kvalifikation hjemme.

- Vi er superglade for at have kvalificeret Danmark til OL og derudover at have sejlet et overordnet godt stævne.

- Vi har fundet tilbage til nogle af de gamle rutiner og lykkedes med ting, som vi ellers har kæmpet lidt med over sæsonen. Det giver god motivation, siger Frederik Rask.