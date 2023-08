Viborg plukker transferfri midtbanespiller fra Holland

- Det er et spændende skridt for mig at skifte til den danske Superliga, så jeg ser meget frem til at komme i gang og håber på, at jeg hurtigt kan falde ind på holdet og få min debut i den grønne trøje, siger Jacobs.

Viborg spillede længe med om mesterskabet og endte på fjerdepladsen i den forgangne sæson.

Trods startvanskeligheder har Viborg efter fire spillerunder placeret sig på sjettepladsen i Superligaen.

- Jeg har set, hvordan klubben har klaret sig de seneste år og hvordan de spiller, og det er noget, jeg virkelig kan se mig selv være en del af. Jeg har fulgt de første kampe i sæsonen og haft gode samtaler med cheftræneren og har fået en rigtig god fornemmelse af det hele her, lyder det fra Jamie Jacobs.