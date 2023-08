- I søndagens 3F Superliga-kamp mellem AGF og Silkeborg IF opstår der i slutningen af kampen to situationer, som efterfølgende må konkluderes at være behandlet forkert, skriver dommerne.

Inden straffesparket i tillægstiden til AGF blev aarhusianerne snydt for et andet straffespark, lyder konklusionen fra dommerne efter at have set kampen igennem.

Mikkel Duelund blev nedlagt i feltet, men Maae vurderede, at Silkeborg-spilleren ramte bolden først. Det viste den langsomme gengivelse var forkert, men VAR blev ikke brugt.