Føringen holdt dog ikke længe, før Viktor Claesson nok en gang udlignede for FCK.

3-3-stillingen holdt til slutningen af den forlængede spilletid, og dermed måtte kampen afgøres via en straffesparkskonkurrence.

Her diskede Kamil Grabara op med et par særdeles vigtige redninger, da han pillede to ud af Sparta Prags fire første skud.

Roony Bardghji kunne således sende FCK videre til playoffrunden som gæsternes fjerde sparker, og her var svenskeren iskold og chippede bolden i mål.

Dermed trak FCK det længste strå og sendte Sparta Prag ud af Champions League-kvalifikationen.